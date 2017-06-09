Da Cerofolini a Baroni: tutti i giovani che potrebbero partire per il ritiro di Moena

Pioli è intenzionato ad attingere alla rosa della Primavera in vista del ritiro che prenderà il via nei primi giorni di luglio

Un anno fa furono ben sette i giocatori provenienti dalla “cantera” viola che Paulo Sousa portò con sé in ritiro a Moena: Makarov, Satalino, Bagadur, Mancini, Zanon, Baez e Chiesa. Pioli, a partire dal 5 Luglio potrebbe aumentare sensibilmente il numero di giovani provenienti dalla Primavera e dal ritorno dai vari prestiti da aggregare alla prima squadra. Su tutti Cerofolini, protagonista con le sue parate nella gara contro la Juventus alla Final Eight, così come i vari Baroni, Ranieri e Scalera. Poi ci sono Diakhate e Castrovilli mentre davanti si sono già messi in luce i vari Mlakar, Gori e Sottil. Insieme a questi potrebbe esserci il ritorno dal prestito di Benevento di Venuti.

Fonte: La Nazione