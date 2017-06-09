Dopo Chiesa ecco Sottil: un altro figlio d'arte pronto al grande salto

14 i gol già messi a segno in stagione, uno più pesante dell’altro. Il figlio di Andrea Sottil è pronto al grande salto nel calcio dei grandi

Nella Fiorentina dei figli d’arte, dopo la figura di Federico Chiesa che ha già affermato in maniera inequivocabile il suo valore anche nella massima serie, si sta affermando un nuovo profilo da tenere sotto stretta osservazione. Riccardo Sottil è nato nel 1999 e porta sulle spalle un cognome importante: lo stesso del padre Andrea che tra gli anni 90 ed il decennio successivo ha imperversato alla guida di diverse retroguardie della massima serie. Riccardo ha trascorso i primi anni di vita contraddistinto da quel nomadismo che certifica i figli dei calciatori, sempre soggetti a cambi di vita e di città, ma accrescendo una passione per il calcio che sta esplodendo con la maglia della Fiorentina in tutto il suo fragore. Esterno d’attacco agile e imprevedibile, con vizio del gol e freddezza da predestinato. 14 i gol messi in fila in stagione, uno più pesante dell’altro. In attesa dell’atto finale, prima dell’inizio della carriera vera.

Fonte: Sportitalia