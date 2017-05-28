Calamai: "Quando le cose vanno male la colpa è sempre della società, ora serve una verifica a tutti i livelli"

Il momento è molto complesso. Vi spiego perchè le parole di Della Valle mi hanno colpito...

Luca Calamai è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva: "Il momento Fiorentina è molto complesso. Adesso c’è bisogno di una verifica a tutti i livelli: quando le cose vanno male la colpa primaria è sempre della società ma mi ha colpito la frase di Della Valle, che parla di realtà al pari della Fiorentina che sono arrivate dietro i viola in classifica. Il nodo vero è questo: da una parte c’è l’ambizione di essere protagonisti assoluti e dall’altra c’è la sensazione che si debba fare i conti con una realtà che è invece ben diversa".