Biraghi: "Ho passato un periodo difficile ma voglio rimanere qua almeno finchè non centreremo obiettivi importanti"

Queste le parole del terzino viola Cristiano Biraghi ai microfoni di Sky: "Sono contento di essere qui, per riprendere la condizione ottimale ci vorrà ancora qualche giorno. Ho passato un periodo diff...

Queste le parole del terzino viola Cristiano Biraghi ai microfoni di Sky: "Sono contento di essere qui, per riprendere la condizione ottimale ci vorrà ancora qualche giorno. Ho passato un periodo difficile, questa estate mi sono curato a Firenze. In questo modo non ho fatto le vacanza ma va bene così perchè questo è il nostro mestiere. Ho conosciuto il nuovo direttore e sono felice di far parte di questo nuovo progetto viola. Voglio rimanere qua, non intendo andar via finché non ci saranno buoni risultati. Magari non subito perchè con il nuovo proprietario si riparte da zero ma sarebbe importante centrare qualche obiettivo che conta. Le cose vanno fatte con un certo criterio, in questo modo si possono raggiungere dei traguardi".