Benavente: "Ho sentito dell'interessamento della Fiorentina, ma al momento non ho conferme"

Cristian Benavente, centrocampista peruviano in forza alla compagine belga dello Charleroi, ha rilasciato alcune dichiarazioni circa l'interessamento che la Fiorentina avrebbe mostrato nei suoi confro...

Cristian Benavente, centrocampista peruviano in forza alla compagine belga dello Charleroi, ha rilasciato alcune dichiarazioni circa l'interessamento che la Fiorentina avrebbe mostrato nei suoi confronti. Queste le sue parole raccolte da FullDeporte: "Ho sentito parlare della possibilità di trasferirmi alla Fiorentina, ma al momento non ho conferme su un'offerta viola".

Prosegue sulla sua stagione: "Sto facendo una buona stagione nel mio club, mi sento a un livello importante dopo le avventure in Spagna e Inghilterra".