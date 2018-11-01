Benassi parla per tutti al Corriere: “Vogliamo l’Europa. Ci stiamo allenando per gli assist a Simeone”

Su Il Corriere dello Sport questa mattina troviamo un'intervista a Marco Benassi. Il centrocampista ha detto di essere soddisfatto del posto da capocannoniere della squadra. Benassi poi ha rivelato di...

Su Il Corriere dello Sport questa mattina troviamo un'intervista a Marco Benassi. Il centrocampista ha detto di essere soddisfatto del posto da capocannoniere della squadra. Benassi poi ha rivelato di voler arrivare in Europa nonostante in gara ci siano tante squadre forti, dicendo: "Sappiamo dove vogliamo arrivare. Dove? In Europa, dove non siamo riusciti a tornare la passata stagione". Il centrocampista, che punta alla Nazionale e che dice di stare bene a Firenze, ha detto anche che l’aspetto sul quale la Fiorentina lavora di più è il gioco in profondità per dare assist a Simeone.