Assist di Saponara e gol di Benassi, Fiorentina avanti dopo 6' minuti
La Fiorentina si porta avanti all'Olimpico dopo appena 6 minuti di gioco. Cross di Veretout dalla destra in direzione di Saponara
A cura di Redazione Labaroviola
07 aprile 2018 17:54
La Fiorentina si porta avanti all'Olimpico dopo appena 6 minuti di gioco. Cross di Veretout dalla destra in direzione di Saponara. Il fantasista viola riceve sul secondo palo e appoggia a Benassi che di prima mette all'angolino. Buon approccio della viola e vantaggio meritato.