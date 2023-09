ASC Solo Viola non ci sta: ”Inammissibile che non ci sia ancora concesso l’accesso al Viola Park”

Attraverso un sonoro e vibrante comunicato ufficiale, l’ASC, che figura ad oggi come la terza associazione di tifosi più importante del mondo Fiorentina, ha espresso tutto il proprio malcontento in merito al reiterarsi dell’impossibilità di aprire al pubblico il nuovo impianto sportivo fortemente voluto dal patron Rocco Commisso:

“Quanto è stato scritto fino ad oggi sul tema agibilità del Viola Park? Tanto, sicuramente troppo.

A noi tifosi interessano i fatti e non i discorsi, soprattutto non interessano le giustificazioni.

I fatti ci dicono che ancora oggi non possiamo accedere al Viola Park, che continua ad esserci tolto qualcosa, l’ennesima limitazione alla nostra passione.

Il Viola Park sarà e ci offrirà molto di più di quanto abbiamo vissuto durante i ritiri estivi della Fiorentina, nemmeno paragonabile ai “Campini”, luogo inaccessibile ai tifosi. Il Viola Park ci permetterà di condividere con la Fiorentina, i giocatori e tutti i tesserati viola la nostra passione quasi quotidianamente potendo usufruire di una struttura che molti ci invidiano, non solo in Italia ma anche all’estero: finalmente qualcosa di nuovo all’altezza di Firenze.

Ma questo interessa a qualcuno? Interessa a qualcuno la passione dei tifosi, la fiorentinità e tutti i valori legati? Visto il comportamento degli attori coinvolti la risposta è senz’altro negativa.

Non ci interessa che le Istituzioni dichiarino di tifare Fiorentina e presenzino alle partite in tribuna autorità sorridenti e felici. Vorremmo che assolvessero ai loro ruoli, assumendosi, se necessario, anche delle responsabilità dovute ai cittadini che li hanno votati senza nascondersi dietro la “burocrazia italiana”.

Si arriva ad un punto tale che i tifosi sono così brutti e cattivi da imporre barriere ovunque “in casa nostra” nel Viola Park…complimenti!

Solo in periodo preelettorale si è accondiscendenti con i tifosi…che brutta cosa! Ce lo avete già dimostrato con la famosa questione stadio: avete impedito ad un imprenditore di investire a Firenze per Firenze.

Potremmo continuare a parlare di interessi, di soldi, delle vostre salvaguardie e di tanto altro…di certo non smetteremo mai di ringraziare Rocco per il Viola Park, una struttura nuova, bella ma soprattutto all’altezza di Firenze. Qualcuno continuerà a considerarlo solamente un qualcosa su cui fare polemica, ma una volta aperto ai tifosi sarà qualcosa di irrinunciabile.

Nessuno potrà dimenticare oggi e per sempre che il Viola Park è stato fatto da Rocco per la Fiorentina, per Firenze e per i suoi tifosi.

Grazie ancora Presidente!

P.S. dove ci manderete a parcheggiare con la nuova ZTL zona stadio?”.

