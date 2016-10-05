Anche i numeri segnano il flop viola in attacco, penultima per tiri fatti. Peggio solo il Palermo

La classifica della Serie A dei tiri fatti e della conseguente media realizzativa. La Fiorentina non sorride...

Che il grande difetto della Fiorentina sia stata la fase offensiva in questo inizio di stagione non è stato di certo un dubbio, ma a sigillare questo problema ci sono adesso anche i numeri come sottolineato dalla Gazzetta dello Sport. Infatti dalla classifica della serie A dei tiri effettuati emerge proprio questo dato con i 46 tiri totali fatti dalla squadra di Paulo Sousa. Guida la classifica la Roma con ben 117 tiri fatti e una media realizzativi del 13% mentre la Fiorentina ha anch'essa una media realizzativa del 13% con 46 tiri totali e 6 gol fatto fino ad ora. Solo il Palermo ha fatto peggio dei viola con 36 tiri fatti. Questo dato fa emergere ancora una volta come la Fiorentina faccia tanta fatica nella sua fase offensiva, pochi tiri stanno anche a significare poco gioco offensivo. Paulo Sousa dovrà riflettere anche su questo...