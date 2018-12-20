Ag. Veretout: "Farà una grande carriera. Per ora non si muove ma in estate..."

Queste le parole di Mario Giuffredi, nuovo agente del centrocampista francese Jordan Veretout:

"Non parlo neanche di mercato per lui, resta alla Fiorentina, poi in estate si vedrà. Penso che sia destinato ad una carriera di grandissimo livello. Gennaio non è il momento giusto per muoversi. Vuole finire la stagione a Firenze, così come Biraghi. Veretout piace al Napoli e a tante squadre, ma è inutile parlare di mercato per questi ragazzi".