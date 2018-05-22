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Ag. Biraghi: "Non andrà al Napoli ma potrebbe lasciare la Fiorentina...."

Mario Giuffredi agente di Biraghi è tornato a parlare del suo assistito ad una radio che si occupa di Napoli: “Il futuro di Cristiano? Resterà alla Fiorentina o andrà altrove, non vestirà l’azzurro de...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 maggio 2018 17:56
Ag. Biraghi: "Non andrà al Napoli ma potrebbe lasciare la Fiorentina...." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Biraghi
Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2018, Fiorentina-Cagliari, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Biraghi
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Mario Giuffredi agente di Biraghi è tornato a parlare del suo assistito ad una radio che si occupa di Napoli: “Il futuro di Cristiano? Resterà alla Fiorentina o andrà altrove, non vestirà l’azzurro del Napoli perché in quel ruolo ho già un altro assistito (Mario Rui ndr) e sarei poco intelligente”

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