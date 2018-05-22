Ag. Biraghi: "Non andrà al Napoli ma potrebbe lasciare la Fiorentina...."
Mario Giuffredi agente di Biraghi è tornato a parlare del suo assistito ad una radio che si occupa di Napoli: “Il futuro di Cristiano? Resterà alla Fiorentina o andrà altrove, non vestirà l’azzurro de...
A cura di Redazione Labaroviola
22 maggio 2018 17:56
Mario Giuffredi agente di Biraghi è tornato a parlare del suo assistito ad una radio che si occupa di Napoli: “Il futuro di Cristiano? Resterà alla Fiorentina o andrà altrove, non vestirà l’azzurro del Napoli perché in quel ruolo ho già un altro assistito (Mario Rui ndr) e sarei poco intelligente”