A Bola: la Fiorentina vuole Duarte Valente dell'Estoril, ma c'è una clausola rescissoria...

Duarte Valente, giovane centrocampista di proprietà dell'Estoril, sembra essere finito nel mirino della Fiorentina. Infatti, stando a quanto riportato da A Bola, pare che sia i viola che l'Udinese abb...

Duarte Valente, giovane centrocampista di proprietà dell'Estoril, sembra essere finito nel mirino della Fiorentina. Infatti, stando a quanto riportato da A Bola, pare che sia i viola che l'Udinese abbiano già manifestato il loro interesse per il talento portoghese classe '99. Il club, tuttavia, non vorrebbe privarsi di quella che - a tutti gli effetti - è considerata un'enorme risorsa e per la quale, a tal proposito, è stata fissata anche una clausola rescissoria. Il prezzo? 2 milioni di euro.