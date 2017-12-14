Veretout è il nuovo idolo dei tifosi, spacca partite e record: vicino il traguardo personale di 7 reti...

Sul Corriere Fiorentino si parla di Jordan Veretout. Orfani di Valero e Vecino, i tifosi viola hanno trovato i lui un nuovo idolo e con la doppietta alla Sampdoria è entrato in modo definitivo nei lor...

Sul Corriere Fiorentino si parla di Jordan Veretout. Orfani di Valero e Vecino, i tifosi viola hanno trovato i lui un nuovo idolo e con la doppietta alla Sampdoria è entrato in modo definitivo nei loro cuori. Corvino in estate lo ha rubato al Saint Etienne, che aveva già l’accordo con l’Aston Villa, regalando a Pioli un centrocampista duttile e di grande affidabilità. Il suo impatto sta impressionando tutti, allenatore in testa. E iniziano a sprecarsi paragoni lusinghieri, come con Nainggolan: con questo rendimento potrebbe non essere un’eresia.

Intanto, con la doppietta di ieri in Coppa Italia, il francese è volato a quota 5 reti in 17 presenze con la Fiorentina. Nel mirino il record personale di 7 centri messo a referto nel 2014-15 quando col Nantes in Ligue 1 collezionò anche 7 assist che confermarono l’ottimo valore di un allora ventenne centrocampista che già l’estate precedente aveva vinto il mondiale under20 con la sua nazionale. Tanto da spingere l’Aston Villa ad investirci poco meno di 10 milioni per portarlo in Premier. Dopo qualche passo indietro tra Inghilterra e Saint Etienne, Veretout è tornato quello di 3-4 anni fa. Ed il bottino record personale di 7 centri è ad un passo. Con 20 partite d’anticipo.