Astori: "Con il Genoa dobbiamo cambiare atteggiamento, gli abbiamo già regalato mezz'ora"

Davide Astori presenta così la partita di giovedì contro il Genoa

Davide Astori, difensore della Fiorentina e della nazionale, ha parlato ai microfoni di Sky Sport tornando su alcuni degli episodi più significativi della partita di ieri sera contro il Sassuolo: "Kalinic è un grande attaccante: in campo mette tutto quello che ha e le due reti che ha messo a segno preoccuperanno di sicuro il Genoa. Visto che giocheremo soltanto un'ora con i rossoblù dobbiamo partire forte sin da subito: gli abbiamo già regalato la prima mezz'ora e rispetto a quei 27' dovremo cambiare totalmente atteggiamento".