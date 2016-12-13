Diks per Zampano: lo scambio di prestiti con il Pescara è possibile già a gennaio

La Fiorentina è a caccia di un difensore e l'ipotesi di uno scambio di prestiti sembra l'ideale

La questione terzino è sempre un tema piuttosto caldo in casa Fiorentina e nelle prossime settimane potrebbero delinearsi scenari inediti. Infatti, secondo quanto riportato da La Nazione, pare che stia riprendendo quota l'ipotesi di uno scambio di prestiti, già nel prossimo mercato di gennaio, con il Pescara. Protagonisti dell'operazione sarebbero il difensore olandese della Fiorentina Kevin Diks (1996), prelevato in estate dal Vitesse ma praticamente mai utilizzato da Sousa, ed il terzino del Pescara Francesco Zampano (1993), per il quale la società gigliata aveva già manifestato un certo interesse in passato.