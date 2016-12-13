Capezzi: da rimpianto viola al possibile ritorno alla Sampdoria

Il prodotto del settore giovanile viola potrebbe rientrare anzitempo dal prestito al Crotone

Leonardo Capezzi, prodotto del vivaio della Fiorentina e ceduto in estate alla Sampdoria fra non poche polemiche, potrebbe terminare anzitempo la sua esperienza a Crotone. Infatti, stando a quanto riportato dal Secolo XIX, pare che i blucerchiati siano intenzionati a richiamare il centrocampista dal prestito già nella prossima finestra di mercato che sta per aprirsi. La chiave di volta per la realizzazione dell’operazione, secondo quanto appreso, sarebbe la cessione di un altro centrocampista, ossia Luca Cigarini, che quindi aprirebbe la strada al ritorno del giovane cresciuto nel settore giovanile viola.