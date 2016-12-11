Brozovic spunta dalla nebbia e punisce un Genoa sprecone. A San Siro è 2-0

Con una doppietta del croato l'Inter supera il Genoa e scavalca momentaneamente la Fiorentina

I primi segnali di ripresa si erano già intravisti nell'ininfluente vittoria di giovedì contro lo Sparta Praga e stasera infatti l'Inter si è ripetuta, superando il Genoa a "San Siro" con il risultato di 2-0. La squadra di Juric, che indubbiamente avrà qualcosa da recriminare con i suoi, crea e spreca ed alla fine viene punita da Brozovic che sbuca dalla nebbia e mette a segno una doppietta decisiva. Il croato risorge così dalle sue ceneri, dopo un avvio di stagione da emarginato, seguendo una parabola analoga a quella della squadra di Pioli che, in virtù della vittoria di stasera, sale a quota 24 punti, scavalcando momentaneamente la Fiorentina.