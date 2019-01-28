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ZURKOWSKI E' DELLA FIORENTINA, CONTRATTO FINO AL 2023. IL COMUNICATO VIOLA

La Fiorentina comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisto, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Szymon Zurkowski dal Górnik Zabrze.Zurkowski è nato a Tychy...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 gennaio 2019 15:50
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La Fiorentina comunica di aver raggiunto l’accordo per l’acquisto, a titolo definitivo, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Szymon Zurkowski dal Górnik Zabrze.

Zurkowski è nato a Tychy (Polonia) il 25 settembre del 1997 ed ha già disputato 49 presenze nella massima serie polacca oltre ad essere il capitano della Nazionale Under 21 del suo Paese.

Il calciatore, che ha firmato un contratto che lo legherà al Club Viola fino al 30 giugno 2023, resterà in prestito al Górnik Zabrze fino al 30 giugno 2019.

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