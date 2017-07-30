Vitor Hugo si lamenta sui social: "Partita troppo difficile ieri". Il commento...
Il centrale della Fiorentina Vitor Hugo ha commentato così la sconfitta di ieri con lo Sporting Lisbona su Instagram: "Partita troppo difficile ieri, ma la nostra squadra si è comportata bene. Cerchia...
A cura di Redazione Labaroviola
30 luglio 2017 13:44
Il centrale della Fiorentina Vitor Hugo ha commentato così la sconfitta di ieri con lo Sporting Lisbona su Instagram: "Partita troppo difficile ieri, ma la nostra squadra si è comportata bene. Cerchiamo di migliorare ogni giorno. Grazie a tutti e forza viola!".