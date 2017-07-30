Freitas: "Sono felice alla Fiorentina, con la quale ho rinnovato da poco un contratto fino al 2019".

Il direttore sportivo della Fiorentina Carlos Freitas, che ieri è tornato in patria per l'amichevole con lo Sporting Lisbona, ha deciso di rilasciare un'intervista ad A Bola: "La mia avventura a Firen...

Il direttore sportivo della Fiorentina Carlos Freitas, che ieri è tornato in patria per l'amichevole con lo Sporting Lisbona, ha deciso di rilasciare un'intervista ad A Bola: "La mia avventura a Firenze mi ha arricchito molto. La Serie A è un campionato diverso rispetto a tutti gli altri, in cui conta tanto l'aspetto tattico. Ogni settimana sfidiamo grandi squadre, è un'esperienza fantastica. Sporting? Come gli altri club in cui ho lavorato, lo Sporting ha rappresentato una tappa importante per me e mi ha consentito di essere dove sono oggi. Ritorno allo Sporting? Non sono stato contattato dal club. Sono felice alla Fiorentina, con la quale ho rinnovato da poco un contratto fino al 2019 con una grande iniezione di fiducia da parte di tutti. Il mio presente è la Fiorentina e a me piace parlare del presente".