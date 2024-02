Verso Empoli-Fiorentina: L’ultima vittoria al Castellani nella stagione 16/17 con doppiette di Bernardeschi-Ilicic

Quello di domenica sarà il derby dell’Arno numero 34° tra Empoli e Fiorentina. Nei 33 precedenti totali giocati, tra campionato e Coppa Italia, sono 8 le vittorie azzurre, a fronte di 9 pareggi e 16 affermazioni della formazione gigliata. Parlando invece di sole gare giocate al Carlo Castellani, in 14 match, sono 5 le affermazioni azzurre, 4 pareggi e 5 le vittorie per i viola. Per trovare l’ultima vittoria della Fiorentina ad Empoli bisogna addirittura risalire alla stagione 16/17, dove la formazione di Paulo Sousa s’impose con un netto 4-0 con le doppiette di Bernardeschi ed Ilicic.

Ecco nel dettaglio tutte le gare giocate in casa azzurra tra Empoli e Fiorentina:

1985/86 Coppa Italia – Quarti di finale Empoli-Fiorentina 3-2

1986/87 Serie A Empoli-Fiorentina 1-0

1987/88 Serie A Empoli-Fiorentina 0-0

1997/98 Serie A Empoli-Fiorentina 1-1

1998/99 Serie A Empoli-Fiorentina 0-3

2005/06 Serie A Empoli-Fiorentina 1-1

2006/07 Serie A Empoli-Fiorentina 1-2

2007/08 Serie A Empoli-Fiorentina 0-2

2014/15 Serie A Empoli-Fiorentina 2-3

2015/16 Serie A Empoli-Fiorentina 2-0

2016/17 Serie A Empoli-Fiorentina 0-4

2018/19 Serie A Empoli-Fiorentina 1-0

2021/22 Serie A Empoli-Fiorentina 2-1

2022/23 Serie A Empoli-Fiorentina 0-0