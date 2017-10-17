Ecco quando verrà recuperata Sampdoria -Roma
Finalmente un pò di chiarezza sul recupero della partita Sampdoria-Roma.
A cura di Redazione Labaroviola
17 ottobre 2017 20:07
Finalmente Sampdoria-Roma vede una data per il recupero, o meglio 2. Ma entriamo nel dettaglio della decisione.
Il Commissario Straordinario della Lega Serie A ha disposto che la partita Sampdoria-Roma venga recuperata mercoledì 13 dicembre 2017 alle ore 20.45, nel solo caso in cui la Samp non si qualifichi per gli ottavi di finale di TIM Cup, altrimenti mercoledì 24 gennaio 2018, sempre alle ore 20.45.