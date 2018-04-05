Veretout si prende la Fiorentina. Ora la cifra del suo cartellino è a due cifre...

La Nazione fa un focus su Jordan Veretout, autore di cinque gol in campionato più due in Coppa Italia. Otto mesi fa la Fiorentina lo ha pagato sette milioni, ora il francese costa più del doppio. La s...

La Nazione fa un focus su Jordan Veretout, autore di cinque gol in campionato più due in Coppa Italia. Otto mesi fa la Fiorentina lo ha pagato sette milioni, ora il francese costa più del doppio. La sua avventura in Italia gli ha fatto avere puntati su di sé i riflettori internazionali del mercato, sopratttutto da Spagna e Francia. La corsa verso il settimo posto passa anche da lui. Adesso c’è la partita contro la Roma, lui che ricorda per movimenti e forza fisica quel Nainggolan che tanto gli piace. Il belga potrebbe non esserci, ma al francese non deve importare: farà di tutto per lasciare un ricordino. Per una Fiorentina sempre più sua.