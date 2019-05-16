Veretout gia del Napoli? No, la Fiorentina chiede quasi 30 milioni. Il Napoli ne offre 20
Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, il Napoli ha trovato l’accordo con Jordan Veretout: cinque anni di contratto a 2 milioni di euro a stagione. L’intoppo è rappresentato dalla richie...
A cura di Redazione Labaroviola
16 maggio 2019 11:27
Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, il Napoli ha trovato l’accordo con Jordan Veretout: cinque anni di contratto a 2 milioni di euro a stagione. L’intoppo è rappresentato dalla richiesta della Fiorentina: 27 milioni di euro, De Laurentiis invece non vuole andare oltre i 20.