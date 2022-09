Una bella notizia per la Fiorentina, l’Atalanta pareggia in casa contro la Cremonese, Alvini blocca Gasp

Alla fine l’Atalanta si ferma sul più bello. Niente seconda vittoria consecutiva in casa, nessun primato solitario: la Dea non va oltre l’1-1 nel match interno contro la Cremonese, inutile la rete di Demiral annullata poi dal pareggio di Valeri. Buona prova dei grigiorossi, alla Dea manca la zampata finale: ma il big match di domenica contro la Roma non perde l’importanza, alla fine i nerazzurri sono ancora lì.

Sorprese nelle scelte sì, ma non nell’andamento del match. Se Gasperini ha sorpreso tutti con Muriel dal 1’ al posto di Hojlund, la gara è scivolata via come da attese: Atalanta in gestione della palla e Cremonese pronta a ripartire con la solita qualità. Le occasioni non sono mancate da entrambe le parti, ad aprire le danze è stato Muriel con una conclusione dalla distanza intercettata da Radu.

La Cremonese ha provato a rispondere e ci è anche riuscita dopo aver sfruttato un erroraccio di Okoli, uno dei tanti del primo tempo: il siluro di Escalante è stato però disinnescato da un ottimo riflesso di Musso. Dal 20’ in poi i nerazzurri sono riusciti a prendere in mano il pallino del gioco, creando qualche grattacapo alla difesa grigiorosso, come in occasione del rasoterra di Koopmeiners su calcio di punizione: è mancata però l’incisività e una buona dose di mira per poter sbloccare il punteggio.

Nella ripresa l’Atalanta ha cercato di alzare il ritmo, come spesso è accaduto in questo inizio di stagione. La svolta è arrivata al 64’, con la punizione di Koopmeiners: gran gol dell’olandese, ma il VAR ha punito il tocco di mano di Okoli. Da quel momento in poi è successo praticamente di tutto, la gara si è stappata prima col gol sul colpo di testa di Demiral poi con il pari di Valeri: il numero 3 si è fatto perdonare dell’errore del turco fiondandosi sulla respinta corta di Musso. Da quel momento in poi i padroni di casa sono stati incapaci di reagire: niente primato solitario ma i nerazzurri

