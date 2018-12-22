Un lampo nella noia, Chiesa porta in vantaggio la Fiorentina a S.Siro!
Si porta in vantaggio la Fiorentina al 74' della ripresa. Chiesa prende palla sulla sinsitra, si accentra e scarica di potenza alla sinsitra di Donnarumma.Dopo una partita macchiata da tantissimi erro...
A cura di Redazione Labaroviola
22 dicembre 2018 16:11
Si porta in vantaggio la Fiorentina al 74' della ripresa. Chiesa prende palla sulla sinsitra, si accentra e scarica di potenza alla sinsitra di Donnarumma.
Dopo una partita macchiata da tantissimi errori, il numero 25 segna la rete dell'1-0 e si toglie la maglia per esultare.