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Un lampo nella noia, Chiesa porta in vantaggio la Fiorentina a S.Siro!

Si porta in vantaggio la Fiorentina al 74' della ripresa. Chiesa prende palla sulla sinsitra, si accentra e scarica di potenza alla sinsitra di Donnarumma.Dopo una partita macchiata da tantissimi erro...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 dicembre 2018 16:11
Un lampo nella noia, Chiesa porta in vantaggio la Fiorentina a S.Siro! - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Chiesa
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Si porta in vantaggio la Fiorentina al 74' della ripresa. Chiesa prende palla sulla sinsitra, si accentra e scarica di potenza alla sinsitra di Donnarumma.

Dopo una partita macchiata da tantissimi errori, il numero 25 segna la rete dell'1-0 e si toglie la maglia per esultare.

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