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Milenkovic: “Partita combattuta ed aperta. Speriamo di vincere noi”

Il difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic ha parlato ai microfoni di Sky  al termine del primo tempo tra Milan e Fiorentina:“Partita molto difficile ed intensa entrambe vogliamo vincere. Provia...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 dicembre 2018 15:26
Milenkovic: “Partita combattuta ed aperta. Speriamo di vincere noi” - Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Milenkovic
Firenze, stadio Artemio Franchi, 22.09.2018, Fiorentina-Spal, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com, Milenkovic
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Il difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic ha parlato ai microfoni di Sky  al termine del primo tempo tra Milan e Fiorentina:

“Partita molto difficile ed intensa entrambe vogliamo vincere. Proviamo sempre le fasi offensive in allenamento e speriamo di vincerla”.

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