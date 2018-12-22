Milenkovic: “Partita combattuta ed aperta. Speriamo di vincere noi”
Il difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic ha parlato ai microfoni di Sky al termine del primo tempo tra Milan e Fiorentina:“Partita molto difficile ed intensa entrambe vogliamo vincere. Provia...
A cura di Redazione Labaroviola
22 dicembre 2018 15:26
Il difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic ha parlato ai microfoni di Sky al termine del primo tempo tra Milan e Fiorentina:
“Partita molto difficile ed intensa entrambe vogliamo vincere. Proviamo sempre le fasi offensive in allenamento e speriamo di vincerla”.