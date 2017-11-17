E' ufficialmente esodo verso Ferrara: 2000 tifosi della Fiorentina. La percentuale dello stadio coperto di viola...
Saranno 2000 i tifosi della Fiorentina che seguiranno la squadra viola a Ferrara domenica. Come evidenzia il Corriere Dello Sport, il 15% del Paolo Mazza sarà dunque appannaggio del tifo fiorentino, c...
A cura di Redazione Labaroviola
17 novembre 2017 09:10
Saranno 2000 i tifosi della Fiorentina che seguiranno la squadra viola a Ferrara domenica. Come evidenzia il Corriere Dello Sport, il 15% del Paolo Mazza sarà dunque appannaggio del tifo fiorentino, che anche da un punto di vista statistico può dire la sua nello spingere la squadra di Pioli ad un successo fondamentale dopo i due ko consecutivi contro Crotone e Roma.