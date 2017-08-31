Ufficiale: Joshua Perez in prestito al Livorno. Il comunicato riservato al giovane americano e ad altri tre acquisti...

Joshua Perez si trasferisce al Livorno. L'attaccante americano arriva in prestito dalla Fiorentina, come riporta il sito ufficiale del club amaranto. Questo il comunicato:L’A.S. Livorno Calcio comunic...

Joshua Perez si trasferisce al Livorno. L'attaccante americano arriva in prestito dalla Fiorentina, come riporta il sito ufficiale del club amaranto. Questo il comunicato:

L’A.S. Livorno Calcio comunica ufficialmente di aver acquistato i diritti alle prestazioni sportive per la stagione 2017/2018 di ben quattro calciatori:

– Denis Baumgartner, centrocampista classe 1998, arriva in amaranto dall’U.C. Sampdoria, a titolo temporaneo con diritto di riscatto e contro riscatto

– Joshua Perez, attaccante classe 1998, arriva al Livorno dalla Fiorentina. A titolo temporaneo

– Mattia Montini, attaccante classe 1992, arriva al Livorno dall’llkmkh Fc Bari 1908, a titolo temporaneo. Lo scorso campionato ha giocato con il Monopoli in Lega Pro realizzando 13 reti

– Alessandro Bruno, centrocampista classe 1983, vestirà l’amaranto arrivando, a titolo definitivo, dal Delfino Pescara 1936. Lo scorso campionato in A con gli abruzzesi ha giocato 15 partite

A tutti i nuovi amaranto un caloroso benvenuto dalla società AS Livorno Calcio