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Ufficiale, il viola Marozzi in prestito alla Fermana

La Fermana Football Club, infatti, rende noto l’arrivo dell’esterno di centrocampo Marco Marozzi. Il classe ’99, arriverà in gialloblu in prestito dalla Fiorentina.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
12 luglio 2018 10:52
Ufficiale, il viola Marozzi in prestito alla Fermana -
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La Fermana Football Club, infatti, rende noto l’arrivo dell’esterno di centrocampo Marco Marozzi. Il classe ’99, arriverà in gialloblu in prestito dalla Fiorentina. Il giovane nativo di Macerata, ma residente a Sant’Elpidio a Mare, durante la scorsa stagione ha fatto parte della Primavera viola, scendendo in campo anche nella finale scudetto di categoria contro l’Inter. Un ritorno “a casa”, quindi, per Marco.

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