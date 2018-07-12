Ufficiale, il viola Marozzi in prestito alla Fermana
La Fermana Football Club, infatti, rende noto l’arrivo dell’esterno di centrocampo Marco Marozzi. Il classe ’99, arriverà in gialloblu in prestito dalla Fiorentina.
A cura di Redazione Labaroviola
12 luglio 2018 10:52
La Fermana Football Club, infatti, rende noto l’arrivo dell’esterno di centrocampo Marco Marozzi. Il classe ’99, arriverà in gialloblu in prestito dalla Fiorentina. Il giovane nativo di Macerata, ma residente a Sant’Elpidio a Mare, durante la scorsa stagione ha fatto parte della Primavera viola, scendendo in campo anche nella finale scudetto di categoria contro l’Inter. Un ritorno “a casa”, quindi, per Marco.