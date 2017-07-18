Ufficiale: Bigica è il nuovo allenatore della Primavera della Fiorentina

Mancava solo l'ufficialità ed ora, con il comunicato di ACF Fiorentina, Emiliano Bigica è a tutti gli effetti il nuovo allenatore della Primavera

Mancava solo l'ufficialità ed ora, con il comunicato comparso sul sito ufficiale di ACF Fiorentina, Emiliano Bigica è a tutti gli effetti il nuovo allenatore della formazione Primavera della Fiorentina.

"ACF Fiorentina comunica di aver raggiunto un accordo con il Mister Emiliano Bigica, a cui sarà affidata la guida tecnica della Primavera viola. Bigica, che da calciatore ha vestito la maglia viola in 60 occasioni tra il 1995 e il 1999 vincendo una Coppa Italiae un Supercoppa Italiana, dal 2016 è stato l’allenatore della Nazionale Italiana Under 17. Tutta la Fiorentina rivolge a Mister Bigica un grande in bocca al lupo per il suo nuovo incarico".

L'ex centrocampista, nonché allenatore delle selezioni giovanili, succede così a Federico Guidi, capace di condurre la sua squadra alla fino alla finale scudetto - poi persa contro l'Inter - nella scorsa stagione.