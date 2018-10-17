Tuttosport, Thereau sicuramente a gennaio andrà via da Firenze. Lo vuole Inzaghi al Bologna
Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’attaccante viola Cyril Thereau a gennaio andrà certamente via da Firenze. E sta per arrivare un'offerta ai viola per l'attaccante praticamente mai utilizzato...
A cura di Redazione Labaroviola
17 ottobre 2018 15:10
Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’attaccante viola Cyril Thereau a gennaio andrà certamente via da Firenze. E sta per arrivare un'offerta ai viola per l'attaccante praticamente mai utilizzato fin qui da Stefano Pioli: lo vuole il Bologna di Inzaghi che davanti sembra avere tanti limiti.