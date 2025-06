Tuttosport, Fiorentina tratta con il Genoa per lo sconto su Gudmundsson: offerti Martinelli e Amatucci

Il futuro di Albert Gudmundsson è ancora da scrivere, con Fiorentina e Genoa che sembrano giocare una vera e propria partita di poker. Il club viola vorrebbe riscattare il fantasista islandese, ma è ferma a 14 milioni, mentre il Genoa ribadisce di non voler fare sconti rispetto ai 17 milioni previsti. Anzi, secondo Tuttosport, avrebbe già in mano un’offerta da 20 milioni per il giocatore (probabilmente da parte dell’Inter). Nel tentativo di trovare una via condivisa, i viola hanno proposto l’inserimento di due giovani: Tommaso Amatucci, classe 2004, regista in prestito alla Salernitana, e Tommaso Martinelli, portiere del 2006. Proprio Martinelli potrebbe affiancare Leali, estremo difensore esperto (32 anni), in scadenza nel 2025. Il suo agente Battistini spinge per un biennale, offerto anche dal Napoli come alternativa a Meret.