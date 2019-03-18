Turrini: "Chiesa è come Verstappen. Se vuole vincere deve cambiare scuderia"
A cura di Redazione Labaroviola
18 marzo 2019 13:11
Leo Turrini a Radio Sportiva ha paragonato Chiesa ad un pilota di F1: “Max Verstappen mi ricorda Federico Chiesa. Sono grandi talenti, ma forse è la squadra, o la scuderia, a non essere all’ altezza. Credo che entrambi dovranno cambiare per fare l’ultimo salto in avanti, come ha fatto Bernardeschi che è andato alla Juventus e sta vincendo i titoli”.