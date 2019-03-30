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Torino, Mazzarri ha convocato 19 giocatori con la Fiorentina. Assenti N'kolou e Ola Aina

I giocatori convocati del Torino nella sfida contro la Fiorentina sono: Ichazo e Sirigu in porta; Ansaldi, Bremer, De Silvestri, Izzo, Moretti, Singo e Djidji in difesa; Baselli, Berenguer, Lukic, Mei...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
30 marzo 2019 13:55
Torino, Mazzarri ha convocato 19 giocatori con la Fiorentina. Assenti N'kolou e Ola Aina -
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I giocatori convocati del Torino nella sfida contro la Fiorentina sono: Ichazo e Sirigu in porta; Ansaldi, Bremer, De Silvestri, Izzo, Moretti, Singo e Djidji in difesa; Baselli, Berenguer, Lukic, Meitè, Paganini e Rincon a centrocampo; Zaza, Belotti e Iaqo Falque in attacco.

Fonte: Tuttomercatweb

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