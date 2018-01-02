TMW: Lo Faso chiede spazio per giocare. Il prestito è complesso, ma fattibile...

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, il giovane attaccante viola Lo Faso avrebbe chiesto più spazio per giocare, comprensibile visti i soli 24 minuti giocati in stagione, a Benevento. Il prest...

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, il giovane attaccante viola Lo Faso avrebbe chiesto più spazio per giocare, comprensibile visti i soli 24 minuti giocati in stagione, a Benevento. Il prestito è complesso a livello di tecnicismi: il giocatore è in prestito dal Palermo con diritto di riscatto e per girarlo in prestito altrove, lontano dalla Fiorentina, è necessaria un'autorizzazione da parte del club rosanero, varata anche dalla Fiorentina per mantenere il diritto di riscatto valevole. L'operazione non è gettonatissima ma Gennaio è appena iniziato ed il giocatore potrebbe davvero accasarsi altrove...