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Tello: "E' stato un bene lasciare il Barcellona. Sono felice qui, il motivo..."

L'esterno della Fiorentina, Cristian Tello, ha parlato così alla trasmissione radiofonica “Mogust per Barça“: “Sono felice alla Fiorentina, sto giocando molto. L’allenatore mi sta dando molta fiducia....

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
06 dicembre 2016 20:30
Tello: "E' stato un bene lasciare il Barcellona. Sono felice qui, il motivo..." - Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.10.2016, Fiorentina-Atalanta, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.10.2016, Fiorentina-Atalanta, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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L'esterno della Fiorentina, Cristian Tello, ha parlato così alla trasmissione radiofonica “Mogust per Barça“: “Sono felice alla Fiorentina, sto giocando molto. L’allenatore mi sta dando molta fiducia. Dopo il Barcellona sono stato fortunato ad andare prima al Porto e poi alla Fiorentina. E’ stato un bene per me aver lasciato il Barça”.

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