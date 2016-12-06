Tello: "E' stato un bene lasciare il Barcellona. Sono felice qui, il motivo..."

L'esterno della Fiorentina, Cristian Tello, ha parlato così alla trasmissione radiofonica “Mogust per Barça“: “Sono felice alla Fiorentina, sto giocando molto. L’allenatore mi sta dando molta fiducia....

A cura di Redazione Labaroviola 06 dicembre 2016 20:30

Firenze, stadio Artemio Franchi, 16.10.2016, Fiorentina-Atalanta, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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