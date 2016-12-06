Tello: "E' stato un bene lasciare il Barcellona. Sono felice qui, il motivo..."
L'esterno della Fiorentina, Cristian Tello, ha parlato così alla trasmissione radiofonica “Mogust per Barça“: “Sono felice alla Fiorentina, sto giocando molto. L’allenatore mi sta dando molta fiducia....
A cura di Redazione Labaroviola
06 dicembre 2016 20:30
L'esterno della Fiorentina, Cristian Tello, ha parlato così alla trasmissione radiofonica “Mogust per Barça“: “Sono felice alla Fiorentina, sto giocando molto. L’allenatore mi sta dando molta fiducia. Dopo il Barcellona sono stato fortunato ad andare prima al Porto e poi alla Fiorentina. E’ stato un bene per me aver lasciato il Barça”.