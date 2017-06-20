Sport Mediaset: per Borja all’Inter è questione di ore, la distanza fra le parti è minima
Fra domanda e offerta c'è una forbice di 2 milioni di euro. Restano da limare gli ultimi dettagli dell'accordo e poi Borja Valero sarà un nuovo calciatore dell'Inter
Sport Mediaset fa il punto della situazione per quanto riguarda l’intrigo di mercato che vede come protagonista quello che, almeno nelle più fiduciose previsioni, dovrebbe essere il nuovo capitano della Fiorentina, ossia Borja Valero. Tuttavia pare che il centrocampista spagnolo sia sempre più lontano dalla Fiorentina poiché, secondo quanto riportato dall’emittente, sembra che la trattativa che dovrebbe portarlo a vestire la maglia dell’Intersia quasi giunta al termine.
Infatti, stando alle indiscrezioni, resterebbero da limare gli ultimi dettagli ed il passaggio del classe ’85 in nerazzurro sarebbe ormai questione di ore. La distanza fra le parti è minima, con i viola che continuano a chiedere 7 milioni di euro mentre l’Inter rinnova la sua offerta da 5 milioni. Non è però da escludere che le due società possano trovare un’intesa per una cifra leggermente inferiore alle aspettative dei toscani.