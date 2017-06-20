Sport Mediaset: per Borja all’Inter è questione di ore, la distanza fra le parti è minima

Fra domanda e offerta c'è una forbice di 2 milioni di euro. Restano da limare gli ultimi dettagli dell'accordo e poi Borja Valero sarà un nuovo calciatore dell'Inter

A cura di Redazione Labaroviola 20 giugno 2017 13:28

Firenze, stadio Artemio Franchi, 13.05.2017, Fiorentina-Lazio, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com

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