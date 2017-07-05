Simeone, sarebbe il giovane più pagato dai DV. Il suo cartellino però è considerato un investimento...

Quella che si vedrà a Moena – scrive questa mattina il Corriere Fiorentino – sarà una squadra piena di giovani e figli d’arte.

Quella che si vedrà a Moena – scrive questa mattina il Corriere Fiorentino – sarà una squadra piena di giovani e figli d’arte. Il precedente dell’anno scorso fa ben sperare (Chiesa), anche se con Simeone (classe 1995) è diverso. Perchè il Cholito – si legge – diventerebbe il giovane più pagato dell’era Della Valle (Preziosi non scende sotto i 20 milioni): 22 anni, una sola stagione in serie A, 13 gol stagionali (uno in Coppa Italia) e una valutazione che per alcuni è forse esagerata. Giocatori come Simeone però vengono definiti nell’ambiente «assegni circolari», proprio perchè i soldi investiti aumentano o comunque rientrano. Anche per questo la scelta è caduta sul figlio del Cholo.