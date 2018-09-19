Simeone all'intervallo: "Stiamo pressando molto, dobbiamo iniziare bene il secondo tempo"
Giovanni Simeone, autore della rete grazie alla quale la Fiorentina ha concluso il primo tempo in vantaggio sul campo della Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: "Il...
A cura di Redazione Labaroviola
19 settembre 2018 19:31
Giovanni Simeone, autore della rete grazie alla quale la Fiorentina ha concluso il primo tempo in vantaggio sul campo della Sampdoria, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport: "Il gol? Come diciamo in Argentina, la terza volta è quella giusta".
Prosegue sulla partita: "Stiamo facendo molto pressing. Il mister ha preparato la partita molto bene, ora dobbiamo iniziare bene la ripresa".