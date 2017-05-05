Sempre più calcio-spezzatino: dal prossimo anno si potrebbe giocare anche il sabato alle 15

L'ipotesi è quella di offrire sette appuntamenti di orario in cui offrire in pay per view la giornata calcistica

In Lega Calcio si sta discutendo su come possa essere la proposta calcio in tv per il prossimo triennio (2018-2021), proprio in previsione della vendita dei diritti televisivi. Un’idea sulla quale stanno ragionando i club di serie A è quella di offrire sette appuntamenti di orario, contro i sei attuali, in cui offrire in paytv la giornata calcistica. Il progetto comprende una partita alle 15 del sabato pomeriggio, una alle 18 e una alle 20.45. Poi il match alle 12,30 della domenica, altre gare alle 15, una partita alle 18 e una alle 20,45. Non sono poi da escludere, per esigenze di coppe spostamenti di gare al venerdì sera e al lunedì sera alle 20,45. Morale: il calcio spezzatino, a cui poi siamo già abituati, sta per essere servito di nuovo.

Fonte: QS - La Nazione