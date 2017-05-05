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Sempre più calcio-spezzatino: dal prossimo anno si potrebbe giocare anche il sabato alle 15

L'ipotesi è quella di offrire sette appuntamenti di orario in cui offrire in pay per view la giornata calcistica

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
05 maggio 2017 13:25
Sempre più calcio-spezzatino: dal prossimo anno si potrebbe giocare anche il sabato alle 15 -
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In Lega Calcio si sta discutendo su come possa essere la proposta calcio in tv per il prossimo triennio (2018-2021), proprio in previsione della vendita dei diritti televisivi. Un’idea sulla quale stanno ragionando i club di serie A è quella di offrire sette appuntamenti di orario, contro i sei attuali, in cui offrire in paytv la giornata calcistica. Il progetto comprende una partita alle 15 del sabato pomeriggio, una alle 18 e una alle 20.45. Poi il match alle 12,30 della domenica, altre gare alle 15, una partita alle 18 e una alle 20,45. Non sono poi da escludere, per esigenze di coppe spostamenti di gare al venerdì sera e al lunedì sera alle 20,45. Morale: il calcio spezzatino, a cui poi siamo già abituati, sta per essere servito di nuovo.

Fonte: QS - La Nazione

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