Salibur a gennaio, si può fare: la Fiorentina ha la priorità. La cifra dell’operazione…

Corvino sta lavorando in Francia per Yannis Salibur, centrocampista offensivo ed esterno del Guingamp. Secondo la Nazione, è lui il giocatore in cima alla lista per gennaio, con i viola convinti di av...

Corvino sta lavorando in Francia per Yannis Salibur, centrocampista offensivo ed esterno del Guingamp. Secondo la Nazione, è lui il giocatore in cima alla lista per gennaio, con i viola convinti di aver trovato la strada giusta per superare la concorrenza soprattutto del West Bromwich Albion. Il fascino della Premier è sempre forte, ma in questo caso decide il club francese che potrebbe vacillare davanti a un’offerta di otto milioni di euro, anche se la Fiorentina vorrebbe chiudere a qualcosa meno. Nelle ultime ore si è fatto vivo anche il Siviglia, deciso a inserirsi, ma i viola hanno la priorità. Momentaneamente.