Sabatini: "Facevano prima a rifare gli Uffizi piuttosto che la Fiesole: è ridicolo che ci voglia tutto questo tempo"

Il giornalista Sandro Sabatini parla ai microfoni di Radio Sportiva per quanto riguarda la situazione della Fiorentina e sui lavori del Franchi:"La situazione della Fiorentina è grave, perché col Napo...

Il giornalista Sandro Sabatini parla ai microfoni di Radio Sportiva per quanto riguarda la situazione della Fiorentina e sui lavori del Franchi:

"La situazione della Fiorentina è grave, perché col Napoli mi era sembrato di vedere una squadra giocare come fosse un passatempo, col Como invece ad un certo punto è stata impotente di fronte agli uomini di Fabregas.

Il Como è una sorta di 'Barcellona B’ che gioca in Serie A. Tiene sempre palla, ha una buona panchina, ha speso centinaia di milioni e ha preso dei buoni giocatori. La Fiorentina però, soprattutto in casa, non può fare prestazioni come quella di domenica. Il tema stadio? Facevano prima a rimodernare gli Uffizi che a rifare la Fiesole. Gli ultras non fanno mancare il tifo, ma ciò che sta accadendo a Firenze è ridicolo, 2-3 anni per rifare una curva… per rifare uno stadio quanti ne servono… 30?”