Roggi: "Nessuna clausola per Berna, così non si tutelano le società. E Zaza..."

Mettere una clausola è come apporre un cartellino, se lo vuoi tenere non vanno messe. Con il calcio cinese poi cambia tutto

Moreno Roggi, ex difensore della Fiorentina ed attualmente procuratore, ha parlato ai microfoni di Lady Radio esprimendo la sua opinione in merito al mercato della Fiorentina: "Bernardeschi non dovrebbe avere clausole o prezzi, se qualcuno lo vuole stia alle condizioni della Fiorentina. Mettere una clausola è come apporre un cartellino, se lo vuoi tenere non vanno messe. Questo tipo di operazioni tutelano il giocatore, e non le società. Con l'avvento del mercato cinese poi non ci sono più regole: se vogliono qualcuno se lo comprano, e basta. Zaza mi piace e penso che possa sostituire Kalinic. Sono sicuro che Corvino, vendendo il croato, sappia rimpiazzarlo al meglio e mettere anche da parte un tesoretto".