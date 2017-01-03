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Roggi: "Nessuna clausola per Berna, così non si tutelano le società. E Zaza..."

Mettere una clausola è come apporre un cartellino, se lo vuoi tenere non vanno messe. Con il calcio cinese poi cambia tutto

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 gennaio 2017 18:03
Roggi: "Nessuna clausola per Berna, così non si tutelano le società. E Zaza..." -
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Moreno Roggi, ex difensore della Fiorentina ed attualmente procuratore, ha parlato ai microfoni di Lady Radio esprimendo la sua opinione in merito al mercato della Fiorentina: "Bernardeschi non dovrebbe avere clausole o prezzi, se qualcuno lo vuole stia alle condizioni della Fiorentina. Mettere una clausola è come apporre un cartellino, se lo vuoi tenere non vanno messe. Questo tipo di operazioni tutelano il giocatore, e non le società. Con l'avvento del mercato cinese poi non ci sono più regole: se vogliono qualcuno se lo comprano, e basta. Zaza mi piace e penso che possa sostituire Kalinic. Sono sicuro che Corvino, vendendo il croato, sappia rimpiazzarlo al meglio e mettere anche da parte un tesoretto".

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