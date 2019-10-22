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Ribery su Twitter: "Possiamo fare meglio, grazie ai tifosi che ci hanno incitato. Guarisci presto Dessena"

Franck Ribery ha riassunto la partita di ieri con un tweet.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
22 ottobre 2019 13:23
Ribery su Twitter: "Possiamo fare meglio, grazie ai tifosi che ci hanno incitato. Guarisci presto Dessena" - Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
Firenze, stadio A.Franchi, 14.09.2019, Fiorentina-Juventus, foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com
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Franck Ribery con un tweet ha commentato la partita della Fiorentina a Brescia. Questo il testo:

"Partita dura a Brescia. Possiamo fare di meglio però torniamo a Firenze con un punto. Grazie a tutti i nostri meravigliosi tifosi che ci hanno seguito e incitato a Brescia.

Guarisci presto Daniele Dessena”.

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