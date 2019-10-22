Ribery su Twitter: "Possiamo fare meglio, grazie ai tifosi che ci hanno incitato. Guarisci presto Dessena"
Franck Ribery ha riassunto la partita di ieri con un tweet.
A cura di Redazione Labaroviola
22 ottobre 2019 13:23
Franck Ribery con un tweet ha commentato la partita della Fiorentina a Brescia. Questo il testo:
"Partita dura a Brescia. Possiamo fare di meglio però torniamo a Firenze con un punto. Grazie a tutti i nostri meravigliosi tifosi che ci hanno seguito e incitato a Brescia.
Guarisci presto Daniele Dessena”.