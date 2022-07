Repubblica, per Dodò serve un posto da extracomunitario ma la Fiorentina ha una deroga 

Fumata bianca per Dodò. L’accordo è totale: il laterale destro, che prenderà il posto di Odriozola tornato al Real Madrid, arriva a titolo definitivo dallo Shakhtar per una cifra vicina ai 15 milioni di euro più bonus. Per il calciatore, classe ’98, accordo quinquennale a 1,5 milioni di euro a stagione. La Fiorentina, per depositare ufficialmente il suo contratto, dovrà prima liberare un posto da extracomunitario in rosa. Ma nel frattempo il club ha ottenuto una deroga per poter far arrivare il calciatore, sottoporlo a visite mediche e aggregarlo al gruppo di Italiano. Lo scrive Repubblica.

