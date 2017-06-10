Repubblica: l'obiettivo è svecchiare la rosa, tutti i nomi dei giovani al centro del mercato viola

Da Diallo a Simeone passando per Augustin e Baselli, ma non solo...

Il primo obiettivo di Corvino per la prossima stagione è abbassare l'età media della squadra. Nella stagione da poco conclusa la Fiorentina aveva una delle squadre più "vecchie", con un'età media di 27.2 anni. I colpi Vitor Hugo (classe '91) e Milenkovic (classe '97), sono stati fatti anche in quest'ottica. Ma il lavoro di Corvino non si ferma qui. Oltre a Gaspar ('93), il dg viola segue Diallo del Monaco ('96), Di Chiara del Perugia ('93), Benassi (’94) e Baselli (’92). Per l'attacco, oltre al classe 2000 Vlahovicche arriverà a gennaio, Corvino è pronto a chiudere per Karamoh ('98). Piace Augustin del PSG ('97), il grande obiettivo è Simeone del Genoa ('95).

Fonte: La Repubblica