Quotidiani a confronto: nessun dubbio sulla formazione della Fiorentina contro il Bologna...
Non ci sono dubbi per i quotidiani su quale sarà la formazione che Stefano Pioli sceglierà nella partita di oggi contro il Bologna. Infatti tutti sono d'accordo sulla conferma del modulo, il 4-3-3, e...
Non ci sono dubbi per i quotidiani su quale sarà la formazione che Stefano Pioli sceglierà nella partita di oggi contro il Bologna. Infatti tutti sono d'accordo sulla conferma del modulo, il 4-3-3, e degli interpreti. Quindi, a meno di clamorose sorprese, vedremo Sportiello in porta, con Laurini, Milenkovic, Astori e Biraghi a completare il reparto arretrato. Veretout, Badelj e Benassi a centrocampo, mentre il tridente dovrebbe essere composto da Chiesa, Simeone e Gil Dias.
FIORENTINA (4-3-3): Sportiello; Laurini, Milenkovic, Astori, Biraghi; Veretout, Badelj, Benassi; Gil Dias, Simeone Chiesa.