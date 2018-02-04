Quotidiani a confronto: nessun dubbio sulla formazione della Fiorentina contro il Bologna...

Non ci sono dubbi per i quotidiani su quale sarà la formazione che Stefano Pioli sceglierà nella partita di oggi contro il Bologna. Infatti tutti sono d'accordo sulla conferma del modulo, il 4-3-3, e...

A cura di Redazione Labaroviola 04 febbraio 2018 10:36

Firenze, stadio Artemio Franchi, 5.01.2018, Fiorentina-Inter, Foto Fiorenzo Sernacchioli. Copyright Labaroviola.com Milenkovic

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