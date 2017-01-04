Quanta fatica al rientro dopo la sosta… Il bilancio viola dal ritorno in Serie A fino ad oggi
Il bilancio della Fiorentina negli ultimi anni parla di 5 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte alla ripresa del campionato
Le festività natalizie solitamente portano in dote qualche chilo in più ed una buona dose di pensieri in meno. Per la Fiorentina invece, come il passato ci insegna, sarebbe più corretto parlare di alcune disattenzioni di troppo e di preoccupanti cali di concentrazione. Il bilancio della Fiorentina, nell’arco di tempo che va dal gennaio 2005 fino allo scorso anno, parla infatti di 5 vittorie, 3 pareggi ed addirittura 4 sconfitte. Dati che devono fare da monito in vista della ripresa del campionato che vedrà la squadra di Paulo Sousa impegnata domenica prossima allo stadio “Adriatico” contro il Pescara. Di seguito il tabellino completo di tutte le partite disputate dalla Fiorentina all’inizio del nuovo anno nelle ultime stagioni.
6 gennaio 2005, Atalanta-Fiorentina: 1-0 (Budan)
7 gennaio 2006, Reggina-Fiorentina: 1-1 (A. Lucarelli, Jorgensen)
14 gennaio 2007, Sampdoria-Fiorentina: 0-0
13 gennaio 2008, Parma-Fiorentina: 1-2 (Mutu, Coly, Mutu)
11 gennaio 2009, Fiorentina-Lecce: 1-2 (Giacomazzi, Melo, Castillo)
6 gennaio 2010, Siena-Fiorentina: 1-5 (Kroldrup, Santana, Gilardino, Gilardino, Mutu, Maccarone)
6 gennaio 2011, Bologna-Fiorentina: 1-1 (Di Vaio, Santana)
8 gennaio 2012, Novara-Fiorentina: 0-3 (Jovetic, Montolivo. Jovetic)
6 gennaio 2013, Fiorentina-Pescara: 0-2 (Jonathas, Celik)
5 gennaio 2014, Fiorentina-Livorno: 1-0 (Gonzalo)
6 gennaio 2015, Parma-Fiorentina: 1-0 (A. Costa)
6 gennaio 2016, Palermo-Fiorentina: 1-3 (Ilicic, Ilicic, Gilardino, Błaszczykowski)