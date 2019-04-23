Prove di futuro: ecco i primi due nomi sul taccuino di Montella per la difesa

Su La Nazione, si guarda anche al mercato. Montella avrebbe già parlato di due difensori con la società. Il primo è Ola Aina, oggi al Torino, ma di proprietà del Chelsea . I granata vantano un diritto...

Su La Nazione, si guarda anche al mercato. Montella avrebbe già parlato di due difensori con la società. Il primo è Ola Aina, oggi al Torino, ma di proprietà del Chelsea . I granata vantano un diritto di riscatto, 8 milioni, che potrebbero far valere a giugno per poi valutare la cessione del giocatore a una cifra più alta.

Il secondo è Alessandro Semprini, classe 1998, in forza al Brescia. Terzino destro, ha ottime referenze anche grazie alle esperienze con la maglia delle nazionali giovanili.E se nel caso di Aina l’investimento da mettere a bilancio sarà assolutamente importante, l’acquisto di Semprini rientra invece nelle operazioni di fascia bassa.